Picchia la ex compagna, poi la richiesta: vuole 500 euro di risarcimento per essere stato lasciato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per aver maltratto la ex compagna. Voleva anche un risarcimento in denaro per essere stato lasciato.

Lui, di 27 anni, dopo aver minacciato la sua ex compagna con un coltello, le ha chiesto quello che ha definito un “risarcimento” per averlo lasciato. Accadeva nei pressi di Crema; il giovane uomo è responsabile di violenza domestica nei confronti della sua ex compagna.

Quest’ultima, dopo essere stata picchiata, sarebbe stata costretta a prelevare 500 euro dal bancomat per consegnarglieli.

Picchia la ex compagna e vuole 500 euro di risarcimento: la storia

La vicenda ha raggiunto il suo culmine lo scorso venerdì, quando la donna ha finalmente deciso di chiudere la storia tossica che andava avanti con il suo ex fidanzato. Lui, in tutta risposta, ha avuto una reazione violenta. Prima l’ha insultata e offesa, dopo l’ha schiaffeggiata.

Successivamente ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a minacciarla, il motivo era il seguente: voleva 500 euro da lei come risarcimento per essere stato lasciato.

Lei, prelevata la somma massima di 250 euro dal bancomat, gli ha poi promesso che il prima possibile gli avrebbe consegnato l’altra metà.

Tornata a casa, la ragazza si è rivolta ai carabinieri, che hanno rintracciato e bloccato il 27enne. In tasca, sono stati rinvenuti dei soldi, mentre in cucina è stato trovato il coltello che aveva usato per minacciare la ex.

Il colpevole, con alcuni precedenti penali alle spalle, è stato accusato di estorsione. Il suo nome era già noto alle autorità per simili circostanze nelle quali, inoltre, era solito assumere ingenti quantità di alcool.

L’arresto e l’accusa ai suoi danni

Il 27enne, condotto presso la caserma di Romanengo, è stato dichiarato colpevole di estorsione aggravata.

Dopo è stato trasferito nel carcere di Cà del Ferro.

Nella giornata di oggi, il giudice – per le indagini preliminari – ha convalidato l’arresto. Nel frattempo, i soldi sono stati restituiti alla legittima proprietaria.