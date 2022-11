Picchia e violenta una donna davanti alla figlia adolescente, lei lo fa arrestare e mandare sotto processo.

Nel Regno Unito Saif Hussain è stato riconosciuto colpevole di stupro e aggressione da una corte. Gli atti della Corte di Cardiff dicono che l’uomo era entrato con la forza nella casa di una donna a Newport, le aveva “urlato contro”, poi le aveva tolto i pantaloni con la forza picchiandola e l’aveva violentata. Ecco perché, secondo i media britannici, il procuratore Roger Griffith ha tenuto ua requisitoria durissima.

Picchia e violenta una donna davanti alla figlia

Il Pm ha spiegato che dopo aver sentito le grida di sua madre la figlia adolescente, che era al piano di sopra della casa, ha chiamato il 999 e ha chiesto agli agenti della polizia di Gwent di intervenire subito. E “all’arrivo sul posto è parso subito chiaro che Hussain fosse sotto l’effetto di droga e alcol“. La vittima ha deposto in aula ed ha detto che ormai soffre “di attacchi di panico, piango la maggior parte del tempo, ho bisogno di assistenza psicologica.

Mia figlia non è più tornata a scuola da quando è successo“.

“Voglio solo che la mia vita torni normale”

E ancora, in lacrime: “Voglio solo che la mia vita torni alla normalità. Da questo calvario e da quasi 14 mesi non ho avuto altro che stress dalla vita, non solo per quello che mi è successo, ma anche per il desiderio che tutto finisse. Il processo ha prolungato quel trauma”.

Dopo la sentenza di colpevolezza che nel Regno Unito non è in sincrono con la condanna il giudice Fitton ha condannato Hussain a nove anni di carcere, di cui almeno due terzi dietro le sbarre. Poi per altri 10 anni l’uomo sarà soggetto a un’ordinanza restrittiva. Emily Harris, l’agente che si è occupata del caso, ha dichiarato: “Attraverso le sue azioni, il signor Hussain ha causato immense sofferenze alla vittima, ulteriormente aggravate dal trauma di affrontare un processo tanto atteso”.