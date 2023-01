Picchia la compagna, arrivano i carabinieri e lo arrestano

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver aggredito la compagna: la picchia e la prende a schiaffi, ma intervengono i Carabinieri a fermarlo.

Aggredisce la compagna a casa ma intervengono i Carabinieri

Era orario di cena quando è arrivata la chiamata al 112. «Aiutatemi vi prego, mio marito mi sta picchiando»: queste le parole di una donna di 34 anni di Palma Campania.

Una pattuglia della Stazione dei Carabinieri, insieme ai militari del nucleo radiomobile, hanno immediatamente raggiunto la casa da cui è partita la telefonata. La donna ha riferito ai militari di essere stata presa a schiaffi e a pugni dal compagno, mostrando i segni dell’aggressione e anche vari mobili che lui ha distrutto.

I precedenti e l’arresto dell’aggressore

Non è la prima volta che le Forze dell’Ordine si trovano di fronte a questa situazione. Infatti, già nel 2021 la 34enne l’aveva denunciato. Si tratta di un uomo di 37 anni, che al momento dell’irruzione dei Carabinieri,si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’uso di alcol.

Inevitabile l’arresto, messo in manette con non poche difficoltà. È stato condotto nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.