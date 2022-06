Picchia un 19enne autistico per rubargli l’I-phone, chiesto il processo

Si trova agli arresti domiciliari la donna che avrebbe picchiato un 19enne autistico per rubargli l’I-phone dietro rifiuto a saldare un debito

Picchia un 19enne autistico per rubargli l’I-phone, per lei è stato chiesto il processo: i media spiegano che un 33enne pontina avrebbe rapinato e minacciato un 19enne dopo averlo colpito con un complice. In capo alla donna ci sono ipotesi per rapina, lesioni e minacce per quei fatti dello scorso 17 febbraio.

In presunzione di reato la donna avrebbe agito in collaborazione con un ragazzo di 17 anni. I fatti si sarebbero verificati a Gaeta, lungo via Bologna, nei pressi della rinomata spiaggia del promontorio di Serapo.

Secondo la ricostruzione degli operanti la 33enne avrebbe chiesto al ragazzo di saldare un vecchio debito di 350 euro. Al rifiuto del minore la 33enne gli ha rubato l’I-phone del valore oltre 1300 euro, e l’ha “colpito con violenza alla testa, sul petto, sull’addome e sul collo insieme al suo complice”.

Tutto questo prima della fuga a bordo di una Smart nera.

Le minacce alla madre della vittima

Ma non sarebbe finita: la 33enne sarebbe tornata dopo qualche ora a casa della sua “vittima” e avrebbe minacciato di morte la madre che aveva già presentato denuncia ai carabinieri. Lo avrebbe fatto con queste frasi: “Devi ritirare la denuncia, ti faccio fare una brutta fine, hai chiamato i Carabinieri, esci fuori”. Dopo le indagini la procura competente di Cassino, in provincia di Frosinone ha chiesto al Gip la misura di cautela ai domiciliari ed il rinvio a giudizio per la presunta responsabile.