Picchiano capotreno e poi partono indisturbati per le Canarie: sei indagati

Hanno picchiato un capotreno con calci e pugni, facendolo finire in ospedale. Poi sono partiti per le Canarie, come se nulla fosse. Sei ragazzi italiani sono indagati per l’aggressione.

Sei ragazzi hanno picchiato un capotreno con calci e pugni, mandandolo in ospedale. Poi sono partiti per le Canarie, come se nulla fosse. I sei ragazzi italiani sono stati identificati e denunciati. Le indagini sono in corso e le telecamere di videosorveglianza interne al treno aiuteranno a chiarire la vicenda. L’episodio, denunciato dal sindaco Fit Cisl, è avvenuto nel pomeriggio del 20 luglio intorno alle 18 a bordo del treno Leonardo che collega la stazione Termini con l’aeroporto di Fiumicino.

Picchiano capotreno e poi partono: l’aggressione

Alla richiesta del titolo di viaggio, due dei sei ragazzi, tutti senza biglietto, hanno iniziato a discutere con il capotreno e la lite è poi degenerata. Il capotreno è stato colpito con calci e pugni dai due, prima di essere salvato dal macchinista, che lo ha portato nella sua cabina. La Polfer è stata subito avvisata. I 6 ragazzi, una volta arrivati a Fiumicino, hanno fatto perdere le loro tracce. Ad individuarli, mentre si imbarcavano per Tenerife, sono stati gli agenti della Polaria, che li hanno identificati e poi lasciati partire. Il capotreno, di 46 anni, è stato costretto ad andare al pronto soccorso, dove è stato dimesso con prognosi di 7 giorni per le ferite.