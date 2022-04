Picchiano e tagliano un orecchio ad un automobilista: lite per uno stop non rispettato

Violenza di gruppo a Morena dopo le proteste di un automobilista: lo picchiano e gli tagliano un orecchio durante una lite per uno stop non rispettato

Brutale aggressione vicino Roma, a Morena, dove alcuni uomini picchiano e tagliano un orecchio ad un automobilista nel corso di una lite per uno stop non rispettato: secondo i media il 59enne è stato soccorso e condotto in ospedale. L’episodio di inaudita violenza si è verificato tra via Calpurnio Bellico e via Flavia Demetria, con la vittima che si trova ricoverata al Policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni.

Picchiano e tagliano un orecchio ad un automobilista

Se a staccare il suo orecchio sia stato un colpo di arma da fuoco, un fendente di arma bianca o un morso non è ancora chiaro, gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando in queste ore sull’accaduto e su quell’assurdo storico. Si spera che le telecamere della zona e qualche testimone possano aiutare gli inquirenti a far luce sul fatto, del quale si conosce solo la versione fornita dal 59enne.

L’uomo avrebbe avviato un alterco con un altro automobilista per via di una precedenza non rispettata dallo stesso.

L’aggressione e la vanteria: “Siamo dei Casamonica”

Il 59enne avrebbe protestato e il conducente dell’altra vettura sarebbe sceso e lo avrebbe aggredito. All’aggressione si sarebbero unite altre persone, alcune delle quali sedicenti (dato assolutamente aleatorio) “dei Casamonica” che non solo avrebbero pestato in malo modo l’uomo, ma lo avrebbero anche mutilato.

Qualcuno infatti nella mischia gli ha tagliato l’orecchio, staccandogliene un pezzo che è stato poi riattaccato in ospedale dal medico chirurgo.