Picchiano il cane e lo tengono sospeso nel vuoto: vicina li filma e li denuncia

Brividi da un filmato diventato virale: il cane di una coppia albanese residente ad Bellaria Igea Marina viene picchiato e costretto a posizioni innaturali, tra cui rimanere sospeso dal balcone.

È proprio il caso di dire che i vicini ficcanaso a volte ci vengono in aiuto. Infatti, è stata la vicina emiliana della coppia che, stanca di vedere il cucciolo quotidianamente picchiato e vittima di costanti sevizie da parte dei coniugi, ha utilizzato il proprio smartphone per registrare l’accaduto e consegnarlo alla polizia.

Maltrattamenti su animali: vicina filma i padroni mentre picchiano il cane e lo tengono sospeso in aria

Il filmato a prova dei maltrattamenti subiti dal cucciolo mostrava distintamente il padrone del maltese, un 46enne di origine albanese,mentre colpiva ripetutamente l’animale, tirandogli le orecchie e tenendolo sospeso nel vuoto oltre la ringhiera del balcone.

Ora i coniugi devono rispondere di maltrattamento di animali in concorso, ma hanno provato a difendersi. “Si trattava di una punizione“, hanno spiegato alle autorità. “Perchè non doveva mangiare le feci del bambino“. Tuttavia, la loro giustificazione a voler educare l’animale alla vita domestica non ha convinto la polizia locale, che ha preventivamente sequestrato il cucciolo in attesa della sentenza definitiva.

Ora starà al gip del tribunale di Rimini decidere se vidimare il sequestro preventivo operato dai vigili e di conseguenza affidare il piccolo maltese ad un’associazione per la difesa degli animali.