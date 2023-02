Picchiato da due donne in casa: "Stava con entrambe"

Picchiato da due donne in casa: "Stava con entrambe"

Picchiato da due donne in casa: "Stava con entrambe"

Uomo picchiato da due donne.

Una delle due è andata in escandescenza perché l’uomo aveva più relazioni contemporaneamente.

Uomo sposato picchiato da due donne

La vicenda è stata ripresa in un video su Tik-Tok diventato subito virale. Nel video pubblicato sui social network si vede chiaramente l’uomo picchiato da due donne in casa.

La diretta di chiarimento su Tik-Tok

La questione non si è fermata al video dell’uomo picchiato da due donne. Infatti, gli utenti dei social napoletani volevano saperne di più sull’accaduto e sono stati accontentati.

Il tik-toker Enzo Bambolina ha voluto approfondire cosa è accaduto fra i tre chiamando una delle due donne del video pubblicato su Tik-Tok.

Nella diretta di chiarimento Enzo Bambolina chiede alla donna perché lei e l’altra hanno picchiato l’uomo. La donna ha spiegato sui social che ha malmenato l’uomo insieme all’altra donna perché lui aveva tre relazioni.

Video diventato virale

La donna nella diretta si è chiesta come sia stato possibile che il video del litigio tra lei, l’uomo e l’altra sia diventato virale sui social e sul web

Non si sa quale sia stata la reazione della moglie dell’uomo, ma non ci sarebbe da stupirsi se fosse simile a quella delle due ragazze che l’hanno picchiato, di certo non rimarrà indifferente a quanto accaduto.

Potrebbe interessarti anche Uomo picchiato da 5 persone per aver chiesto di spostare la macchina