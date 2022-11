Picchiato e lasciato per strada nel Pavese: è morto dopo una lunga agonia in ospedale e di lui ancora non si sa chi fosse in vita.

Il pestaggio del nordafricano che è spirato in queste ore sarebbe avvenuto lunedì scorso in una via di Mortara e l’uomo è deceduto, come si apprende dall’Ansa, al Policlinico di Pavia. La vittima del presunto pestaggio era stata soccorsa lunedì scorso in una via di Mortara, in provincia di Pavia, in Lomellina.

Picchiato e lasciato per strada nel Pavese

Lì l’uomo era stato abbandonato seminudo dopo essere stato picchiato. I media spiegano che le sue condizioni erano apparse “molto gravi sin dal momento del suo arrivo nel reparto di Rianimazione del San Matteo”.

E purtroppo alla fine l’esito estremo è giunto: nonostante le cure dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Identità della vittima ancora sconosciuta

E c’è anche l’amarezza finale di non sapere chi sia morto, la vittima infatti non è stata ancora identificata: con sé “non aveva documenti, all’apparenza sembrava un uomo sui cinquant’anni di origine nordafricana”. I soccorritori che lo hanno rinvenuto verso le 5 di lunedì 22 novembre hanno solo constatato che era privo di sensi.

Le ferite riscontrate dai medici hanno fatto pensare a un probabile pestaggio, avvenuto durante la notte senza nessun testimone. I carabinieri della territoriale hanno avviato le indagini per risalire all’identità del ferito e ricostruire il crimine.