Picchiava la mamma quando non gli dava la paghetta: arrestato 23enne

Matera, picchiava la mamma quando non gli dava la paghetta: 23enne arrestato

Un 23enne è stato arrestato a Matera per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione nei confronti della madre. I Carabinieri sono intervenuti durante l’ennesimo episodio di violenza, a seguito della richiesta d’aiuto effettuata dalla donna, e hanno scoperto segni di lesioni alle gambe e al volto, per le quali è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Matera e medicata con una prognosi di 10 giorni. La donna è stata aggredita dal figlio, che pretendeva la paghetta.

Le indagini hanno permesso di accertare che il giovane, da circa due anni, pretendeva una specie di paghetta giornaliera dalla madre. Quando i soldi gli venivano negati la aggrediva verbalmente e fisicamente. La donna ha subito anni di violenze da parte del figlio, fino a decidere di chiedere aiuto durante l’ennesima aggressione. Durante la perquisizione i militari hanno anche trovato e sequestrato 0,60 grammi di eroina. L’arrestato è stato trasferito in una comunità terapeutica presente a Matera.