Picco di decessi in Polonia: sono stati 794 nelle ultime 24 ore e di essi il 75% è composto da cittadini che non si erano vaccinati contro il covid

Nell’Europa dell’est e nei paesi che hanno vaccinato pochi cittadini il covid uccide centinaia di persone, con un ennesimo picco di decessi che è stato registrato in Polonia: 794 nelle ultime 24 ore. Dal canto suo il viceministro della Salute Waldemar Kraska ha spiegato che i nuovi contagi sono stati più di 15mila, per la precisione 15.571.

Drammatico record nazionale della quarta ondata e picco di decessi in Polonia

Quello dei decessi per la Polonia è stato il bilancio giornaliero più drammaticamente alto della quarta ondata pandemica nel paese che da qualche mese sta anche vivendo la crisi dei migranti al confine con la Bielorussia.

Delle 794 vittime il 75% era no vax: le cause del picco di decessi in Polonia