Piccola vittoria per Sunak alle elezioni supplettive in Gran Bretagna

Piccola vittoria per Sunak alle elezioni supplettive in Gran Bretagna

Roma, 21 lug. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak visita la roccaforte conservatrice di Uxbridge & South Ruislip (West London), ovvero l’ex collegio elettorale di Boris Johnson, che i Tories sono riusciti a mantenere per meno di 500 voti nelle elezioni supplettive del 20 luglio. Accanto a lui c’è Steve Tuckell, il candidato Tories che si è aggiudicato il seggio per 495 voti dopo un riconteggio giovedì sera. Una piccola vittoria, laddove il candidato laburista era dato per favorito, per i conservatori britannici, che tuttavia nel voto supplettivo hanno perso altri due collegi elettorali strategici.