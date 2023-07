Pichetto: caldo senza precedenti, non sono in discussione obiettivi 2050

Milano, 13 lug. (askanews) – “La transizione ecologica non si risolve con un decreto, sono una somma di azioni che dobbiamo fare sul tema della mitigazione complessiva. Stiamo vivendo un caldo senza precedenti, da quando viene individuata la temperatura terrestre stiamo vivendo in questi giorni le temperature più alte in assoluto”. Così il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin a margine di un evento di Confagricoltura a Milano.

“Le azioni vanno rapportate alle condizioni del singolo Paese. Noi non mettiamo in discussione l’obiettivo finale che deve essere la decarbonizzazione e la neutralità nel 2050”, ha aggiunto.