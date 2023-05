Pichetto Fratin: "Aumento gas in bolletta? Dipende dall'algoritmo"

Roma, 4 mag. (askanews) – “E’ un automatismo che va letto complessivamente rispetto alle riduzioni dei mesi precedenti. È un algoritmo che determina il fatto che, in questo caso, ci sia un aumento del 7%, ma ricordiamoci anche che siamo in un periodo che c’è il crollo dell’utilizzo del gas. Quindi fortunatamente, il tutto semplificato con fornitura favorevole, ancorché non sia una notizia favorevole”: così il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a margine dell’Assemblea nazionale commercialisti a Roma.

“Speriamo che non ci sia bisogno” di mettere in campo delle risorse, ha proseguito Pichetto Fratin rispondendo alle domande dei giornalisti. “Con il gas, stamattina non ho visto, ma ieri era al 39 euro al megawattora, abbiamo gli stoccaggi oltre il 60%, quindi speriamo non ce ne sia bisogno”, ha ribadito.