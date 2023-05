A Mezz’Ora in più arriva l’ammissione di Gilberto Pichetto Fratin: “Dobbiamo attrezzarci per il cambiamento climatico”. Su Rai 3 il ministro dell’Ambiente commenta l’alluvione in Emilia Romagna ed indica la strategia preventiva per evitare che tragedia simili si ripetano serialmente. Ha detto il ministro: “Il cambiamento climatico c’è e porta ad una tropicalizzazione dei fenomeni naturali. Dobbiamo attrezzarci, c’è stata una azione di prevenzione, poi è successo l’imponderabile“.

Pichetto Fratin e il cambiamento climatico

Poi il titolare dell’Ambiente nel governo guidato da Giorgia Meloni ha puntualizzato: “Più che le inchieste, che lascio alla magistratura e alle commissioni bisogna mettere assieme la mole dei dati che abbiamo sparsi tra le Regioni, lo Stato, gli enti di controllo, il mio ministero e Ispra e fare una programmazione nazionale di quelle che sono le azioni più importanti e le piccole azioni”. E in ordine alle misure su cui è al lavoro il governo? Il primo step è quello di martedì prossimo, quando è stato convocato un Consiglio dei ministri.

Martedì il Cdm urgente su strategie e fondi

Proprio quel summit istituzionale urgente si dovrà occupare di rispondere alla devastazione che il maltempo sta causando. Pichetto Fratin ha ribadito che saranno previsti: “stanziamenti per una serie di interventi di immediatezza: dal blocco della riscossione alle scadenza giudiziarie, dal ripristino della viabilità a banalmente lo sfangamento di terreni pubblici ma anche privati. Ci saranno stanziamenti immediati che saranno valutati nel contradditorio con la Regione”.