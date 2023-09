Pichetto Fratin: "L'innovazione traina il settore della plastica, riciclo e recupero sono punti chiave"

Milano, 5 set. -(Adnkronos) – "Il sistema delle imprese che lavorano nel settore della plastica e della gomma è qualcosa che ci caratterizza a livello europeo e che, naturalmente, ci porta anche ad avere grande attenzione nei confronti dell’innovazione. Innovazione significa plastiche sempre più biodegradabili, meccanismi di non dispersione e ancora maggiore attenzione al riciclo, un ambito in cui l’Italia eccelle”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno 'La sostenibilità 5.0 della plastica: Scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita' che si è tenuto presso il Centro congressi di Rho Fiera a Milano in occasione dell’apertura della 19esima edizione di Plast – Salone Internazionale per l’Industria delle Materie Plastiche e della Gomma – il più grande evento europeo di filiera.

“L’Italia è leader in ambito europeo per il riciclo dei rifiuti – ha aggiunto il ministro – ma dal punto di vista del riciclo della plastica non è ancora sufficiente. Questo sarà uno dei temi in oggetto del G7 a presidenza italiana del 2024. Fondamentale è anche lo studio di un meccanismo per evitare la dispersione della plastica nei fiumi e nei mari, con tutta una serie di conseguenze che ne derivano”.

Il convegno della giornata inaugurale della kermesse dedicata ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e del fare impresa, ha visto la partecipazione, oltre che del ministro Pichetto Fratin, anche del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, del direttore generale di Ice Maurizio Forte, del presidente di Plast Massimo Margaglione e di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia.