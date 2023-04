Pichetto Fratin sulle sorti dell'orsa JJ4: "La scelta è dei giudici"

A chiamarlo in causa il suo ruolo ma lui ha immediatamente chiarito che non metterà in atto ingerenze fra poteri dello Stato: Gilberto Pichetto Fratin lo ha detto sulle sorti dell’orsa JJ4 che ha ucciso il 26enne Andrea Papi in Trentino e che ora è in custodia in attesa di una controversa sentenza: “La scelta è dei giudici”. Il ministro dell’Ambiente ha spiegato che si sta occupando del problema eccedenza e non segnatamente delle sorti dell’animale.

Pichetto Fratin sulle sorti dell’orsa JJ4

Pichetto Fratin infatti ha confermato l’abbattimento dell’animale dopo eventuale sentenza Tar ospite a “Mattino Cinque News”. Ha detto il ministro: “Ho istituito un tavolo non per JJ4 ma per l’eventuale eccedenza di numero di orsi nella zona. Per quanto riguarda l’orsa catturata la scelta è della magistratura e dell’Ispra che al momento è favorevole all’abbattimento”. Poi ha proseguito: “In questo momento le condizioni sono queste. È chiaro che oggi si sta ponendo un problema che ormai dura da anni e che deriva da una scelta dell’uomo, ovvero quella di ripopolare forzatamente il territorio con orsi provenienti dalla Slovenia”.

“La sua specie diversa da quella abruzzese”

E in chiosa: “Si tratta dunque di una specie diversa da quella che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza con l’animale risulta essere più facile”. Tutto questo mentre il Tar di Trento ha fissato l’udienza riguardo all’abbattimento dell’animale il prossimo 11 maggio, quando deciderà se confermare la sospensiva o se dare via libera.