Pichetto Fratin: Superbonus? Governo non poteva fare diversamente

Bologna, 20 feb. (askanews) – “Non era possibile fare diversamente, adesso il governo valuterà anche rispetto a quelle situazioni che hanno determinato circa un 15 miliardi di crediti incagliati. Le aziende falliscono non perché abbiamo bloccato la cessione del credito, ma perché nessuno gli comprava il credito”: lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno di Illumia “Crisi energetica superata?” a Bologna. “É chiaro che dovremo porci nell’ottica la questione di una regolamentazione che sia duratura nel tempo e che permetta di dare un aiuto alle famiglie per gli interventi sul sistema immobiliare italiano, che è molto particolare, che non è quello della Germania o dell’Olanda. Da noi la casa è sempre stata il risparmio delle famiglie”, ha aggiunto Pichetto Fratin.

