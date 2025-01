Pichetto: prezzo del gas in rialzo nel prossimo trimestre

Roma, 23 gen. (askanews) -“Il prezzo del gas italiano ha seguito il trend del mercato olandese e del relativo indice Ttf, il quale costituisce il riferimento sul mercato europeo, e che ha toccato il massimo di 45 euro/MWh a dicembre, con aspettative di rialzo per il prossimo trimestre (il prezzo registrato ieri è stato pari a 50 e/MWh)”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin in una informativa alla Camera sui rincari dei prezzi dell’energia per famiglie e imprese.