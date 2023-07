Questa mattina, domenica 16 luglio 2023, alle 4, si è verificato un terribile incidente mortale a Soncino, in provincia di Cremona. Il bilancio è di un morto e quattro feriti.

Pick-up contro il muro di una casa: morto un ragazzo e quattro feriti

Un tragico incidente si è verificato alle 4 di questa mattina, domenica 16 luglio 2023, a Soncino, in provincia di Cremona. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. Un pick-up si è schiantato contro il muro di una casa e poi ha preso fuoco. Lo schianto è avvenuto contro una casa in via Nazario Sauro. Il mezzo ha poi preso fuoco. Paolo Carubelli, 33enne di Ticengo, è morto. Altri quattro ragazzi sono finiti in ospedale. Il boato ha svegliato i residenti, che sono corsi a prestare i primi soccorsi. Sono poi giunti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre a quattro ambulanze e un’auto medica.

Pick-up contro il muro di una casa: il bilancio

I pompieri sono riusciti a domare il rogo e ad estrarre vivi dall’abitacolo due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28 anni, che sono stati trasferiti tra Spedali civili e Poliambulanza di Brescia, tre in codice gialle e una in codice rosso. Per il 33enne non c’è stato nulla da fare. La casa contro la quale si è schiantato il pick up a causa dei danni riportati è stata dichiarata inagibile.