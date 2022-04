Piede valgo: come prepararsi per l’estate

Chi soffre del piede valgo ha difficoltà a camminare e indossare le scarpe adeguate, ma ci sono trattamenti dai risultati sicuri che leniscono il dolore

In estate si sente il bisogno, complice le belle giornate, di indossare infradito e sandali aperti. Ma cosa fare se si soffre di piede valgo per cui diventa difficile indossare le proprie scarpe preferite? Nei prossimi paragrafi forniamo delle soluzioni e dei rimedi per trattare questa condizione e provare a risolverla.

Vediamo come fare e il prodotto migliore da usare.

Piede valgo

Con questa terminologia si intende una condizione patologica che riguarda il piede dove l’appoggio a terra del calcagno è spostato all’infuori. Nel piede valgo, l’arco plantare risulta essere molto basso e la parte anteriore del piede è verso l’esterno. Una condizione che rientra nel gruppo delle malformazioni o patologie che coinvolgono questa parte del corpo.

Possono essere asintomatici e rischiano di causare anche delle difficoltà nella postura.

Si possono avere dei cambiamenti nella postura che hanno effetti che si ripercuotono su tutto il corpo. Nel piede valgo si ha una pronazione forzata per cui l’asse del retropiede devia verso l’esterno rispetto all’asse della gamba.

Il peso tende a gravare sull’interno del piede per cui si hanno delle difficoltà a camminare, a muoversi nel modo corretto e giusto. Sulla scarpa si può notare un consumo maggiore nella zona del tallone, sul lato interno e anche la parte anteriore della scarpa nella zona dell’alluce.

Tende a colpire una parte molto alta della popolazione, soprattutto le donne e si manifesta in maniera lieve.

Un disturbo che interessa l’ossatura del piede per cui i soggetti che ne soffrono possono andare incontro anche una postura e andatura errata dal momento che coinvolge anche la struttura plantare. Il peso del carico corporeo si concentra soprattutto sulle articolazioni con problemi dovuti anche al piede piatto.

Piede valgo: le cause e dolore

Noto anche come piede pronato, il piede valgo è una condizione che colpisce molti soggetti e la sintomatologia può variare anche in base alla gravità. Ha vari gradi di inclinazione e si manifesta in modo lieve che risulta essere invisibile a coloro che non sono esperti in questo campo. Coinvolge soprattutto la struttura plantare del piede e le cause possono essere varie.

Uno dei fattori di maggiore rischio riguarda sicuramente le cause congenite, che hanno origine nel periodo dell’infanzia e anche le posizioni sbagliate che tendono ad assumersi nel corso dell’età adolescenziale. Ci sono anche cause post traumatiche che dipendono da lesioni al calcagno o da processi infiammatori oppure fratture, ecc.

I sintomi del piede valgo variano anche a seconda del tipo di patologia e della malformazione. Nei casi più gravi il dolore può essere particolarmente intenso soprattutto la mattina, al risveglio. Si associano poi altri sintomi di tipo secondario, come il gonfiore nella zona interessata, la comparsa dell’alluce valgo e delle infiammazioni che interessano i tendini.

Tra le cause vi è anche un tipo di attività fisica come il podismo, il calcio o gli sci in cui si tende a sforzare il piede e quindi causare questa problematica. L’uso di scarpe non adatte che possono essere eccessivamente alte o strette e anche uno stile di vita sedentario sono alcuni dei fattori che possono influire e causare l’insorgere del piede valgo.

Piede valgo: rimedio

Per trattare il problema del piede valgo che può essere una conseguenza dell’alluce valgo e poter indossare nuovamente le scarpe preferite per la stagione estiva, Alluvalg è la soluzione che state cercando. Si tratta di un tutore realizzato in silicone che dà sollievo e protezione ai soggetti che soffrono di questa condizione. Un tipo di tutore, di plantare che permette di ritrovare la giusta posizione e con il passare del tempo, se lo si usa in modo costante, migliora e aumenta la qualità della vita.

Basta inserirlo sulla pianta del piede nella zona dell’alluce in modo da fornire una azione correttiva. Si consiglia di indossarlo per diverso tempo, anche la notte in modo da correggere questa condizione. Si adatta a ogni tipo di piede e di condizione che si è formata. Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di scarpa.

Protegge da qualsiasi urto accidentale, corregge anche i problemi dovuti alla postura e soprattutto elimina il dolore che è alquanto fastidioso. Le infiammazioni spariscono in meno di 10 giorni. Una soluzione davvero efficace con risultati sicuri e garantiti come confermano anche i consumatori sul sito del prodotto.

Permette di tornare a indossare le scarpe preferite senza provare più dolore, fastidio o bruciore. Si adatta alle caratteristiche di qualsiasi persona ed è possibile indossarlo senza difficoltà anche durante l’attività sportiva. Non ha controindicazioni per cui è possibile indossarlo in modo assolutamente normale.

Alluvalg è una formula originale ed esclusiva per cui non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i dati per usufruire della promozione di una confezione al costo di 35,99€ invece di 78 approfittando di altre offerte a seconda delle proprie esigenze. Il pagamento avviene con i seguenti mezzi: Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.