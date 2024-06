Piemonte, Pentenero: sono orgogliosa, il Pd ha tenuto bene

Torino, 10 giu. (askanews) – “Ho telefonato al presidente Alberto Cirio riconoscendo la sua vittoria, facendogli gli auguri di buon lavoro e confidando di lavorare insieme nell’interesse dei cittadini”. Così la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, arrivando a Palazzo Lascaris, a Torino, mentre è ancora in corso lo scrutinio che assegnerà ad Alberto Cirio la vittoria per la riconferma nelle amministrative in Piemonte.

“Sono orgogliosa del lavoro svolto – ha aggiunto – è stata una campagna molto breve, se fossimo partiti prima forse avremo potuto avere un altro risultato, ma quello che vediamo dal dato ufficioso, perché lo spoglio è ancora in corso, è che il Pd ha tenuto e ha tenuto bene, ha saputo dimostrare il proprio radicamento”. Quanto alla coalizione, ha detto, “ha dato buona prova di sè e quindi una coalizione di centrosinistra che ha saputo parlare ai piemontesi e raccogliere le problematiche più significative, a partire dalla sanità e dai trasporti”.