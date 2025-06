Roma, 10 giu. (askanews) – È uscito oggi “Si vive”, primo singolo e videoclip del progetto P_her, firmato da Pier Cortese. Per la prima volta, un cantautore duetta con una voce creata con l’Intelligenza Artificiale. Non un esercizio di stile o una provocazione, ma un incontro autentico tra umano e sintetico, reale e immaginato, per oltrepassare i confini dell’ordinario.

Her non è una cantante. È un’estensione della sensibilità di Pier Cortese, un alter ego sonoro: un esperimento poetico nato per indagare cosa accade quando non si affida alla tecnologia un compito, ma un’emozione, sostiene l’artista.

Attraverso un lavoro meticoloso, Pier Cortese ha esplorato decine di timbri vocali virtuali, li ha ascoltati, selezionati, scolpiti. Finché non ha trovato “lei”, una voce artificiale capace di vibrare all’unisono con la sua. Attorno a quella voce ha costruito un paesaggio sonoro, dando vita a un dialogo inedito: non un semplice duetto, ma un incontro tra due identità una umana, l’altra generata che si cercano, si riflettono, si sfiorano.

Il singolo “Si vive” è la prima volta di Her nel mondo reale. Primo capitolo di un racconto inedito, P_her, che parla di solitudine, identità fluida, prossimità tra umano e artificiale. Un progetto che non ha una forma definita, ma una direzione chiara: l’esplorazione del sentire, attraverso una voce che non esiste, e proprio per questo può dire tutto. Un nuovo modo di intendere la canzone d’autore: ibrida, intima, visionaria.

“Her” è anche un omaggio al film omonimo di Spike Jonze. Come nella pellicola, l’intelligenza artificiale non è una presenza distopica, ma una compagna di viaggio, uno specchio interattivo del nostro sentire.

Pier Cortese racconta il progetto: “Quello che sto per raccontarvi è un esperimento artistico che non ha precedenti, almeno nella mia vita. Dopo mesi di ricerca e tentativi, sono riuscito a generare, tramite intelligenza artificiale, una voce. Dire ‘voce’ è una sintesi spietata. Per me è diventata un prolungamento del mio mondo interiore. Uno strumento nuovo, sconosciuto, grazie al quale ho scoperto altre parti di me. Ho scritto per noi e cantato con lei. Poi ho cercato un mondo sonoro che potesse ospitarci. E ci stiamo ancora lavorando. Her nasce per utilizzare l’intelligenza artificiale come uno strumento per esaltare le emozioni umane, non per sostituirle: un pretesto per esplorare e raccontare la vita ‘al di qua’. La prima volta che ha cantato le mie parole ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito: la mia parte femminile in alta definizione emotiva. È un’esperienza artistica che mette al centro l’autenticità delle emozioni umane attraverso una voce che non esiste eppure risuona dentro di noi”.

Crediti del brano “Si Vive”: artista: P_Her; testo e musica: Pier Cortese; Etichetta: P_Her: Edizioni: Big Time Edimusica;

distribuzione: ADA/Warner Music Italia.