Pier Silvio Berlusconi beccato in mare aperto in giacca e cravatta: il look poco consono sorprende i fan, ma c'è un motivo.

Pier Silvio Berlusconi è stato beccato in mare aperto con un look poco consono: in giacca e cravatta. Il presidente di Mediaset, a quanto pare, viene raggiunto dal lavoro anche quando è in vacanza con la famiglia.

Se c’è una cosa che il padre Silvio gli ha insegnato fin da quando era bambino è la dedizione per il lavoro. Stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi, che è stato pizzicato dal settimanale Chi in mare aperto con un look che sorprende. Il presidente di Mediaset è stato immortalato dai paparazzi in giacca e cravatta, mentre è alla guida della sua barca.

Il look di Pier Silvio Berlusconi? E’ colpa del lavoro

Pier Silvio si stava godendo una vacanza in compagnia della famiglia, quando ha ricevuto una chiamata di lavoro. Berlusconi ha indossato il primo completo disponibile, ovviamente giacca e cravatta, e si è messo alla guida del suo tender, lasciando Silvia Toffanin e i figli in barca. Insomma, quando l’azienda chiama, l’erede di Silvio deve rispondere.

Pier Silvio Berlusconi: l’eredità è importante

Berlusconi junior, anche se si stava godendo un po’ di relax con la sua famiglia, non ci ha pensato un attimo e ha risposto alla chiamata di lavoro. Pier Silvio è consapevole di avere sulle sue spalle un’eredità importante e, mai come in questo periodo, può permettersi passi falsi. L’azienda ha in ballo sviluppi internazionali e viene prima di ogni cosa.