Pier Silvio Berlusconi ha “una vera dipendenza”: di cosa si tratta?

Pier Silvio Berlusconi, da sempre molto riservato, ha fatto una confessione del tutto inaspettata. L’Ad di Mediaset ha una vera e propria “dipendenza”. Di cosa si tratta?

Qualche giorno fa, Repubblica ha pubblicato un articolo in cui parlava dei cinque eredi della famiglia Berlusconi. Pier Silvio è stato descritto come “molto attento alla salute e al fisico“, ma a quanto pare non è esattamente così. L’Ad di Mediaset ha contattato il quotidiano per fare un appunto. Ha dichiarato:

“Non sono ‘in fissa’ con il fisico, ho una vera dipendenza dalla fatica fisica”.

Pier Silvio Berlusconi: la dipendenza dalla fatica fisica

Pier Silvio, che in passato ha posato per la copertina di Men’s Health, ha sottolineato che per lui l’esercizio fisico è qualcosa di “liberatorio“. Eppure, anche se Repubblica l’ha definito “un soldato degli allenamenti“, ci ha tenuto a sottolineare: “Non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie“.

Berlusconi non è ipersalutista

Berlusconi ha fatto un altro appunto a Repubblica: non è ipersalutista come l’hanno descritto. Fuma il sigaro, qualche volta anche mentre fa sport, e dopo gli allenamenti si concede anche un bicchiere di vino. Insomma, Pier Silvio ha una “vera dipendenza dalla fatica fisica“, ma non è un “fissato“. Infine, per quanto riguarda l’aspetto caratteriale, ha sottolineato che è “riservato sì, ma timido no“. Ha dichiarato: