Via Belen Rodriguez, via (forse) Ilary Blasi. Da quando ha preso il posto di suo padre Silvio Berlusconi, il secondogenito Pier Silvio decide di rinnovare il palcoscenico di Mediaset e sceglie di estromette anche Barbara D’Urso.

Contano i risultati

Pier Silvio Berlusconi afferma senza filtri che la conduzione dursiana «non funziona più» ed esprime la volontà (e la necessità) di mettere un volto nuovo alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Criticato da molti, dopo giorni di silenzio Berlusconi decide di fare chiarezza e di spiegare perché ha deciso di non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso, rivelando a Il Tempo cosa si è detto con la storica conduttrice del Biscione. Partendo dal presupposto che, prima di tutto, contano i risultati, Pier Silvio spiega così eventuali scelte che in un primo momento potrebbero non essere condivise: