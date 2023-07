Secondo i rumor in circolazione Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato un ultimatum a Marta Fascina, ultima compagna di suo padre, Silvio Berlusconi, per lasciare la villa ad Arcore.

Pier Silvio Berlusconi: l’ultimatum a Marta Fascina

Stando a quanto riporta Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato tempo fino a ottobre a Marta Fascina per lasciare la villa ad Arcore dove lei abitava con Silvio Berlusconi. In un primo momento si era vociferato che la volontà del cavaliere fosse quella di avere la sua ultima compagna come una sorta di “custode” per la villa che in assoluto ha amato di più durante la sua vita. Prima della sua scomparsa (avvenuta il 12 giugno scorso) il Cavaliere ha modificato all’ultimo minuto il suo testamento proprio per esprimere le sue volontà in merito alla moglie e alla parte di eredità che avrebbe deciso di lasciarle.

Secondo indiscrezioni però Pier Silvio non avrebbe mai visto di buon occhio il rapporto tra il genitore e la deputata e infatti sarebbe stato tra i pochi assenti alla loro cerimonia “di nozze” (celebrata nel 2022 e con nessuna valenza ufficiale). Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Al momento sulla vicenda vige il massimo riserbo e non è dato sapere quale sarà l’epilogo della vicenda.