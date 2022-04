L'avvocato Pier Vittorio Magnani è morto a 92 anni: clienti e colleghi lo ricordano come un professionista abile, disponibile e scrupoloso.

Addio a Pier Vittorio Magnani, avvocato di Biella morto all’età di 92 anni e uno dei professionisti più stimati della zona per le sue qualità umane e professionali. Persona riservata e scrupolosa a detta sia dei clienti che dei colleghi, è stato uno dei primi esperti di diritto amministrativo.

Pier Vittorio Magnani morto

Punto di riferimento non solo per i suoi assistiti ma anche per diversi altri avvocati che si rivolgevano a lui per consulenze e confronti, l’uomo viene infatti ricordato come un professionista disponibile e dotato di un’intelligente ironia. Claudia Ramella, ex presidente del Tribunale di Biella e sua praticante, lo ha definito un maestro di diritto, deontologia e riservatezza. “Un signore di altri tempi che con immensa conoscenza della materia, sintesi e pragmatismo sapeva sempre trovare la strada giusta per far trionfare comunque una nobile professione“, ha aggiunto.

Abile conoscitore del diritto amministrativo quando ancora in pochi lo praticavano, è stato uno dei legali più rappresentativi del biellese.

Pier Vittorio Magnani morto: funerali lunedì 4 aprile

I funerali di Magnani, di cui sono ignote le cause del decesso, avranno luogo alle 15:30 di lunedì 4 aprile presso la cripta della chiesa parrocchiale di Rosazza. La sua salma verrà sepolta nel cimitero locale.