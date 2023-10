Pieretti (Sofidel), 'partnership strategica con Wwf Italia'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La nostra strategia di sostenibilità, che è in linea con l'Agenda 2030, si focalizza su alcune tematiche che sono molto vicine alla natura del nostro business, in particolar modo l'approvvigionamento responsabile di materia prima forestale, la...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "La nostra strategia di sostenibilità, che è in linea con l'Agenda 2030, si focalizza su alcune tematiche che sono molto vicine alla natura del nostro business, in particolar modo l'approvvigionamento responsabile di materia prima forestale, la cellulosa, l'utilizzo di acqua e di energia". Così Luca Pieretti, Senior Pr&Corporate Social Responsibility Sofidel, nel suo intervento nel panel ‘Giovani e mondo del lavoro: l’importanza dell’orientamento’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano.

"All’interno di questo percorso di crescita e responsabilizzazione per cercare di limitare il nostro impatto sul capitale naturale – racconta – lavoriamo da più di 15 anni con Wwf Italia, partner strategico con cui abbiamo fissato dal 2007 vari obiettivi e con il quale continuamente ci misuriamo, per comprendere come stiamo lavorando nell'ambito della sostenibilità ambientale". In questa direzione, "abbiamo attivato dei percorsi di formazione e sensibilizzazione verso stili di vita più sostenibili che partono dai gesti quotidiani e un'attenzione particolare l'abbiamo dedicata ai giovani".

Pieretti ricorda, tra gli altri, il progetto "Sofidel4Talent realizzato nel 2022 con Wwf Italia, con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, rivolto principalmente a studenti universitari: si tratta di un corso di formazione residenziale di tre giorni all’interno del Museo della Biodiversità di Monticiano, legato alla protezione degli ecosistemi forestali".