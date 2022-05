Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: perché non si sono ancora sposati

Anna Ferzetti ha svelato il motivo per cui lei e Pierfrancesco Favino non si sono ancora sposati.

Quella formata da Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti è una delle coppie più longeve e amate dello showbusinnes. I due, nonostante questo, hanno ammesso di non essere intenzionati a sposarsi.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: il matrimonio

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino sono uniti e più innamorati che mai, ma nonostante questo è stata la stessa attrice a confessare i motivi per cui finora non avrebbe sposato il suo compagno, padre delle sue due figlie, Greta e Lea.

“Abbiamo scelto un progetto di vita comune che cerchiamo di portare avanti.

E lui è perfetto”, ha dichiarato Anna Ferzetti in merito all’eventualità di sposare Pierfrancesco Favino, e ancora: “E’ come se lo fossimo, promesse ce ne facciamo tutti i giorni. Poi sarebbe in chiesa, lui ci tiene. Io invece dovrei affrontare tutto il percorso: non sono battezzata perché i miei genitori hanno voluto lasciare a me la scelta. E pur non avendo nulla in contrario, non l’ho ancora fatta”.

L’attrice ha anche rivelato che lei avrebbe voluto solamente una figlia, ma sarebbe grata a Pierfrancesco Favino per aver insistito nell’averne due: “Io mi sarei fermata anche alla prima, ma ringrazio lui che ha insistito.

Greta e Lea si amano e litigano, però possono contare l’una sull’altra”, ha ammesso.

I due stanno insieme da oltre 20 anni e senza dubbio rappresentano una delle coppie più longeve e uniti del cinema italiano. Prima o poi stupiranno i loro fan decidendo di convolare a nozze?