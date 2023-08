Pierini: Coca-Cola a Rimini parla del futuro del packaging

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Si parla tanto di materiali, di alluminio, riciclo, noi crediamo che ogni materiale sia prezioso”, “abbiamo investito negli ultimi 10 anni in progetti, soprattutto tecnologie e processi industriali di sostenibilità, mezzo miliardo di euro solo in Italia”. Lo ha detto Giangiacomo Pierini Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia, dal Meeting di Rimini, dove l’azienda ha raccontato i progetti per quanto riguarda il futuro del packaging. “Qua raccontiamo quanta plastica abbiamo ridotto, usiamo plastica riciclata, abbiamo completato pochi mesi fa l’avvio e la prima operatività di uno stabilimento in provincia di Biella, Gaglianico, dedicato unicamente alla lavorazione di plastica riciclata che poi viene trasformata in bottiglie ad uso alimentare”, ha spiegato.

“Un investimento importante da 30 milioni di euro, crediamo fortemente in questa nuova tecnologia, abbiamo ridotto il colore per rendere il materiale più riciclabile, abbiamo ridotto utilizzo di vetro e alluminio, l’obiettivo è ridurre per poi azzerare le emissioni di Co2”.