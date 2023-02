Pierluigi Diaco contro Fedez: "Ridicolo"

Il conduttore Pierlugii Diaco ha scagliato una frecciatina infuocata contro Fedez a causa del bacio dato a Rosa Chemical a Sanremo.

Pierluigi Diaco contro Fedez

Il chiacchiericcio attorno a Fedez e alla sua performance a Sanremo non è sicuramente piaciuto a Pierluigi Diaco che, a proposito del rapper, ha tuonato: “Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni.”

Il conduttore, dichiaratamente gay, ha anche rivelato che secondo lui la performance di Rosa Chemical (che ha baciato Fedez a Sanremo) sarebbe stata priva di senso: “In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno.

Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paracullagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”, ha affermato.

In tanti sono curiosi di sapere se il rapper replicherà alle parole del conduttore ora che, da quasi una settimana, sembra essere distante dai social. Secondo i rumor in circolazione il rapper avrebbe litigato con sua moglie Chiara Ferragni proprio a causa del bacio a Rosa Chemical.