Pierluigi Frosio morto a 73 anni: addio al capitano del Perugia dei miracoli

L'ex capitano del Perugia Pierluigi Frosio è morto all'età di 73 anni: era ricoverato a Monza a causa di una malattia.

Il calcio è in lutto per la scomparsa di Pierluigi Frosio, ex calciatore, allenatore e capitano del Perugia morto all’età di 73 anni a causa di una malattia. Nel Perugia l’uomo aveva giocato, nel ruolo di libero, per 10 stagioni ed è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in serie A nella stagione 1974-75 e del secondo posto in campionato alle spalle del Milan nella stagione 1978-79.