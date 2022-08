Piero Angela, il ricordo di Sergio Mattarella: “La Repubblica è riconoscente”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo dolore per la scomparsa di Piero Angela: "La Repubblica è riconoscente".

Tramite un tweet, Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Piero Angela: “Ha avvicinato il pubblico al mondo della cultura”.

Mattarella: “Repubblica riconoscente a Piero Angela”

Tramite l’account Twitter del Qurinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Piero Angela:

“Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente“.

Così recita il tweet del presidente.

“Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente“, conclude Mattarella.

Il cordoglio di Mario Draghi

Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Piero Angela:

“L’Italia è profondamente grata a Piero Angela. È stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia.

Le sue trasmissioni e i suoi saggi hanno reso la scienza e il metodo scientifico chiari e fruibili da tutti. Il suo impegno civile contro le pseudoscienze è stato un presidio fondamentale per il bene comune, ha reso l’Italia un Paese migliore“.