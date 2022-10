Piero Chiambretti: il tribunale ha deciso sul mantenimento della figlia

Piero Chiambretti: il tribunale ha deciso che il mantenimento che versa alla figlia non deve essere ridotto.

Piero Chiambretti non ha ottenuto la riduzione del mantenimento che versa mensilmente alla figlia. Il tribunale di Torino ha deciso che la ragazzina, avuta da Federica Laviosa, deve continuare a beneficiare della somma per intero.

L’estate scorsa, Piero Chiambretti, assistito dall’avvocato Benedetta Azzurra Baggi, aveva chiesto di ridurre il mantenimento di sua figlia da 3mila euro a 800 euro. Il conduttore aveva motivato la richiesta con il mancato rinnovo del contratto con Mediaset e di conseguenza con la riduzione del suo reddito da 55mila euro al mese a 26mila. Non solo, Piero aveva anche sostenuto che l’ex compagna Federica Laviosa utilizzasse i soldi destinati alla ragazzina per sue spese personali.

Ad oggi, il tribunale di Torino ha preso una decisione: l’assegno di mantenimento deve rimanere pari a 3mila euro al mese.

Il tribunale di Torino ha preso questa decisione perché “la riduzione del reddito per un anno è ininfluente“. Le avvocatesse Marcella De Simone e Claudia Villani, a sostegno di Federica Laviosa, hanno dichiarato:

“Avevamo sempre sostenuto che, di fronte a patrimoni ingenti, la riduzione del reddito per un anno è ininfluente. E i giudici ci hanno dato ragione. Così come hanno accolto la nostra posizione a proposito del fatto che le somme ricevute devono intendersi in maniera generica per il benessere della figlia, non essendovi un obbligo di rendicontazione delle singole spese”.