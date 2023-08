Piero Chiambretti: mi piacerebbe tornare in Rai a chiudere la carriera

Roma, 9 ago. (askanews) – Decima serata per la Terrazza della Dolce Vita 2023, il ciclo di incontri condotti da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Sono saliti sul palco Andrea Corsini, assessore al turismo dell’Emilia-Romagna, monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della curia di Bergamo e Piero Chiambretti.

Chiambretti ha commentato anche l’arrivo di Santoro e la Berlinguer in Mediaset: “Sono curioso di vedere cosa faranno”. Sui progetti per il futuro Piero Chiambretti ha detto che gli “piacerebbe tornare in Rai a chiudere la carriera”, ma “al momento in Rai è più facile uscire che entrare”; attualmente all’orizzonte non c’è niente di programmato.