Piero Pelù: il 60esimo compleanno

Il 10 febbraio 2022 Piero Pelù ha spento 60 candeline e si è confessato a cuore aperto svelando, oltre i successi nel mondo musicale, quale sarebbe la cosa che lo renderebbe più orgoglioso.

“Essermi occupato appieno delle mie figlie”, ha confessato il frontman dei Litfiba, che ha avuto tre figlie da due passate unioni sentimentali: le prime due, Greta e Linda (nate rispettivamente nel 1990 e nel 1995) le ha avute insieme all’ex compagna, Rosella, mentre Zoe è nata nel 2004 dalla sua unione con Antonella Bundu.

Dal 2019 il cantante è sposato con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, con cui sembra aver finalmente trovato la felicità, ma l’arrivo di un altro figlio è escluso: “No, non mi vedo a 76 anni a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca”, ha ammesso.

Piero Pelù: la moglie

Oggi Piero Pelù è più felice che mai accanto a sua moglie, la pianista e direttrice d’orchestra Gianna Fratta. Sarebbe stata proprio lei a fargli cambiare idea sul significato del matrimonio e a tal proposito il cantante ha detto: “Se trovi una donna con cui hai così tanti punti in comune, uno scambio continuo così profondo e sincero, perché non farlo?”.

Piero Pelù: le droghe

Piero Pelù ha confessato di non aver mai fatto uso di droghe pesanti e, a proposito della sua generazione, ha parlato dei tanti amici persi a causa dell’eroina: “Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall’eroina (…) È stato il nostro Vietnam negli anni 80, per l’eroina ho perso più che un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi”, ha affermato.