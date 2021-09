Pierpaolo Pretelli costretto a smentire una fake news su Giulia Salemi: “È molto triste”

Pierpaolo Pretelli ha smentito le notizie in circolazione in merito alla sua presunta crisi sentimentale con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli si è trovato costretto a smentire via socail una fake news riguardante lui e la sua fidanzata, Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli: la fake news su Giulia Salemi

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fossero in crisi.

La questione è stata smentita dallo stesso ex gieffino, che ha specificato che la fidanzata – da giorni lontana dai social – starebbe vivendo un momento particolarmente difficile a causa della scomparsa di suo zio (fratello di Fariba Tehrani) morto giovanissimo a causa di un arresto cardiaco. “Giulia è qui con me da giovedì, è molto triste per il lutto che ha avuto. Basta ossessione. […] Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi nei confronti di Giulia e anche su di me”, ha dichiarato Pierpaolo, visibilmente infastidito per le false notizie in circolazione sul suo conto e su quello della sua fidanzata.

Pierpaolo Pretelli e Giulia: l’amore

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è sbocciata nella casa del GF Vip 5 e oggi i due sono più uniti e affiatati che mai. Inizialmente il pubblico del programma “faceva il tifo” per una possibile liaison tra Pierpaolo e l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, con cui pure sembrava essere scattato un certo feeling all’interno della Casa.

Quando Giulia Salemi è approdata nel reality show è stato subito evidente che il sentimento tra i due fosse destinato a durare, e infatti oggi sembra che l’influencer italopersiana sia entrata a far parte della “famiglia” di Pierpaolo. L’ex gieffina avrebbe stretto un ottimo rapporto anche con il figlio che il fidanzato ha avuto insieme alla sua ex, Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli: la vita privata

Dopo l’importante liaison con Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli sembra aver ritrovato la serenità insieme a Giulia Salemi e i due sembrano pronti ad andare a vivere insieme.

Al momento l’ex velino è rimasto a vivere a Roma per poter avere accanto suo figlio, Leonardo, mentre Giulia si trova a Milano per via dei suoi numerosi impegni di lavoro. La coppia annuncerà presto il progetto di andare a vivere insieme? In tanti tra i fan sui social sperano di saperne presto di più!