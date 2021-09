Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi come novelli sposi: aria di matrimonio in vista?

Poche ore fa, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno pubblicato sui loro profili social le romanticissime foto della loro partecipazione al matrimonio di un’amica. Solari e affiatati come non mai, i Prelemi sono stati gli invitati più ammirati. Se l’ex Velino di Striscia la Notizia ha indossato un elegantissimo completo nei toni del beige, l’influencer italo-persiana ha sfoggiato un delizioso abito rosa cipria interamente di pizzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolofanpage)

Pierpaolo e Giulia pronti alle nozze?

Come da tradizione, al termine della cerimonia la sposa ha lanciato il bouquet e a prenderlo è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ovviamente la diretta interessata non poteva non festeggiare questa “vittoria” su Instagram! E così si è immortalata insieme al suo Pierpaolo, precisando che ora non ci sono più scuse per evitare il grande passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Tale sfida non sembra tuttavia impaurire il modello di Matera, che ha subito condiviso lo scatto con Giulia Salemi e il bouquet. Per loro è dunque più vicino che mai il fatidico momento del sì?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolofanpage)

I due ex gieffini non hanno mai fatto mistero dell’importanza della loro storia d’amore e dei progetti futuri che vorrebbero realizzare insieme. Tra questi c’è appunto quello del matrimonio, accompagnato ovviamente dai figli. Pierpaolo sogna del resto da sempre una famiglia numerosa, da condividere con il piccolo Leonardo, nato quattro anni fa dall’ex compagna Ariadna Romero.