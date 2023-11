Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi svelano le loro "regole": "Non controllate il cellulare"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore e su quali sarebbero le regole per una relazione felice.

Giulia Salemi e Pierpaolo: i retroscena sulla loro storia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli debuttano come conduttori di Ex on the Beach e hanno svelato alcuni retroscena sulle “regole” che permetterebbero loro di vivere una relazione felice e serena: “La complicità di coppia, è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto!”, ha affermato Giulia, mentre il fidanzato ha aggiunto:

“Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme”, rivela Pretelli. La sua fidanzata ha anche sottolineato che, per lei, sarebbe importante non essere opprimente con il proprio partner, e ha dichiarato: “Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi. Non va cambiato chi si sceglie di avere accanto, va incentivato a migliorare. Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose”. In tanti sui social hanno lodato la coppia e si chiedono quando i due convoleranno a nozze. Negli ultimi tempi sembrava che Giulia e Pierpaolo avessero vissuto un periodo di crisi, ma a sorpresa i due sono tornati a mostrarsi più uniti di prima.