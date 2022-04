Pierpaolo Pretelli e i problemi di salute: come sta l’ex gieffino

"Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi segnali dal corpo", ha scritto sui social l'ex velino.

Finito al centro del gossip nostrano dopo essere stato avvistato con una ragazza (non la fidanzata Giulia Salemi), le fan di Pierpaolo Pretelli sono preoccupate per la sua salute. A fare chiarezza ci ha pensato proprio l’ex gieffino.

Pierpaolo Pretelli e i problemi di salute: le sue parole

È stata Giulia Salemi a condividere sui social un post con cui ha svelato i problemi di salute del fidanzato. “Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma, ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente. È sceso a Rogoredo e io lo sono andata a prendere. Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale e che l’ha ridotto così, al punto di farsi fare punture di Toradol“, sono state le parole dell’ex concorrente del Gf Vip.

Quindi ha aggiunto: “Questo per dirvi: non tirate la corda con il vostro corpo. Al primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese, ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier”.

A rompere il silenzio sui suoi problemi di salute ci ha pensato lo stesso Pretelli.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, si è reso disponibile per rispondere a qualsiasi domanda. “Come stai?”, chiede un utente. L’ex vielino ha fatto chiarezza: “Direi benone! Cervicalgia che non mi lascia stare“. Fortunatamente, sembra aver recuperato le energie, ma ha precisato: “Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo!”.