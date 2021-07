Pierpaolo Pretelli: ecco come mai non canterà al Battiti Live di Elisabetta Gregoraci

Come mai Pierpaolo Pretelli non si esibirà sul palco del Battiti Live di Elisabetta Gregoraci? La risposta dell'ex gieffino

Il Battiti Live 2021 sta avendo un enorme successo, con moltissimi ospiti e altrettanti tormentoni estivi cantati sul palco del frizzante show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Nel novero delle celebrità nostrane presenti all’evento estivo mancherà tuttavia Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché ex breve fiamma della conduttrice calabrese.

Pierpaolo Pretelli spiega l’assenza a Battiti Live

In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, l’ex velino ha dunque spiegato il motivo della sua diserzione nella trasmissione di Radio Norba: “Sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio del mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”.

Ma Pierpaolo non va a cantare a #battitilive ? — ilcommentatore 🐍 (@homersuldivano) June 27, 2021

Sarà davvero così, visto che a Battiti Live si è esibito anche Giacomo Urtis con il suo singolo estivo Gossip? Ad ogni modo, Pierpaolo continua la sua relazione con Giulia Salemi nonostante qualche scivolone commesso dai suoi familiari nei confronti della blogger italo-persiana.

La madre del modello marateota gli consigliò nello specifico di viversi l’esperienza del Gf Vip da single, così da mettere in luce le sue doti artistiche.

Il fratello Giulio affermò invece pubblicamente di preferire la Gregoraci, mettendo in moto la macchina del gossip che non si è più arrestata fino alla fine del reality di Alfonso Signorini.