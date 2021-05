Pierpaolo Pretelli fa una sorpresa inaspettata a Giulia Salemi: ecco di cosa si tratta

Una sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli ha sbalordito ancora una volta Giulia Salemi nel loro weekend a Roma

La romantica storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra procedere alla grande, anche dopo che si sono spenti i riflettori della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante lo scetticismo di molti, la coppia appare infatti più unita che mai, pur dividendosi ancora per il momento tra Roma e Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

In questi giorni i due ex gieffini si trovano tuttavia insieme nella Capitale, dove Giulia ha raggiunto il suo fidanzato. Proprio per l’occasione, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha sorpreso ancora una volta la sua dolce metà con un regalo davvero speciale.

Pierpaolo sorprende Giulia

Raggiunto dunque Pierpaolo a Roma, la popolare influencer è stata da lui portata in una meravigliosa suite. Come apparso nelle Ig Stories della bella Giulia Salemi, sul letto era cosparsi del romanticissimi petali di rosa accompagnati dalla scritta “I love you” insieme alle loro iniziali.

Il gesto davvero meraviglioso di Pierpaolo ha dunque dimostrato il grande affetto che prova per Giulia, verso la quale era sempre apparso molto premuroso anche già durante l’esperienza nella casa di Cinecittà. Nel mentre, nelle scorse ore, la blogger italo-persiana ha partecipato al baby shower di Giulio Pretelli, fratello dell’ex gieffino. Il giovane ha infatti da poco annunciato il sesso del nascituro, tra l’immensa gioia di amici e parenti.