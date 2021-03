A Gf Vip concluso, le scintille tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non si placano: la nuova stilettata dell'ex gieffino

Elisabetta Gregoraci si è vista arrivare una nuova frecciatina dal suo amico speciale Pierpaolo Pretelli. Ospite infatti a Non succederà più su Radio Radio, l’ex gieffino ha dichiarato di aver chiarito tutto con la donna, senza necessità di sentirla al telefono: “Lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli.

Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto”.

Precisando che la showgirl ha sempre voluto mantenere il loro rapporto sul piano dell’amicizia, Pierpaolo ha così sottolineato come un futuro tra loro fuori dalla casa non ci sarebbe mai stato, a prescindere da Giulia Salemi.

