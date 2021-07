Pierpaolo Pretelli, il padre scrive a Elisabetta Gregoraci: la reazione

Il padre di Pierpaolo Pretelli ha scritto un messaggio per Elisabetta Gregoraci e ha scatenato una bufera sui social.

Pierpaolo Pretelli è finito nell’occhio del ciclone dopo che suo padre Bruno ha scritto un messaggio a Elisabetta Gregoraci e lo ha condiviso via social.

Pierpaolo Pretelli: il messaggio a Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli oggi è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, finita al centro della cronaca rosa quando – durante la loro partecipazione al GF Vip – i genitori di Pierpaolo si sono più volte scagliati contro la ragazza affermando che avrebbero preferito Elisabetta Gregoraci.

La questione sembrava finalmente superata e a diversi mesi di distanza la storia tra Giulia e Pierpaolo sembrava continuare per il meglio.

Nelle ultime ore l’ex velino è però finito di nuovo nell’occhio del ciclone proprio a causa dei suoi familiari e più in particolare dei suoi genitori.

Sui social il padre del ragazzo, Bruno Pretelli, ha scritto un messaggio dedicato a Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo inizialmente ha creduto si trattasse di uno scherzo postando dai suoi fan per farlo indispettire, mentre a seguire (quando ha capito che si trattasse davvero di suo padre) ha scritto in segno di resa: “Io ormai non so più che fare…”

Nel messaggio dedicato a Elisabetta Gregoraci Bruno Pretelli ha voluto sottolineare ancora una volta la sua stima e quella della moglie nei confronti della showgirl che al GF Vip aveva stretto un legame particolare con suo figlio: “Eli sono Bruno, il papà di Pierpaolo.

Volevo farti i complimenti per tutto, da me e anche Margherita“, era scritto nel messaggio.

Pierpaolo Pretelli: la fine dell’amicizia

Al Grande Fratello Vip prima d’innamorarsi di Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli aveva fatto comprendere apertamente quali fossero le sue intenzioni verso Elisabetta Gregoraci, che però aveva più volte affermato di desiderare da lui unicamente un’amicizia. Quando la showgirl ha lasciato la casa più spiata d’Italia l’ex velino si è legato a Giulia Salemi, e oggi la storia tra i due sembra essere ogni giorno più importante. Pierpaolo ha anche affermato di voler presto andare a convivere con l’influencer mentre Giulia ha dichiarato di essersi trovata benissimo con la sua famiglia.

Pierpaolo Pretelli: il figlio

Giulia Salemi ha conosciuto di recente anche il figlio di Pierpaolo, Leonardo, nato dalla sua precedente storia con Ariadna Romero. Il bambino a quanto pare sarebbe davvero legato al padre e avrebbe adorato la sua nuova compagna.