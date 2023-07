Pierpaolo Pretelli in ospedale dopo la Partita del Cuore: come sta?

Dopo la Partita del Cuore, Pierpaolo Pretelli è finito in ospedale. Il fidanzato di Giulia Salemi si è infortunato mentre vestiva il ruolo di portiere per la squadra Golden Team.

Brutto incidente per Pierpaolo Pretelli alla Partita del Cuore. L’ex velino di Striscia la Notizia era stato ingaggiato come portiere della squadra Golden Team, ma ha avuto qualche piccolo problemino in campo. Al termine del match, infatti, è stato costretto a recarsi in ospedale.

Come sta Pierpaolo Pretelli?

Appena arrivato in pronto soccorso, Pierpaolo è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Dopo che i medici gli hanno dato un responso positivo, Pretelli è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Ha dichiarato:

“Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare”.

Come si è fatto male Pierpaolo Pretelli?

Durante la partita del cuore, Pierpaolo era in porta e ha ricevuto un colpo sul volto da parte di Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia. Pretelli è stato costretto a lasciare il campo e, direttamente dell’ospedale, ha scherzato: “Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea“. Fortunatamente, il fidanzato di Giulia Salemi sta bene, dovrà solo fare i conti con un brutto bernoccolo sulla fronte.