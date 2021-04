Pierpaolo Pretelli in tv con il figlio, lo sfogo di Ariadna Romero: “Mi tocca vedere certe cose”

Ariadna Romero ha deciso di replicare via social dopo che in molti si sono scagliati contro Pierpaolo Pretelli per aver portato suo figlio in tv.

Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Domenica Live insieme a suo figlio, Leonardo. Alla trasmissione l’ex velino ha parlato del suo nuovo amore con Giulia Salemi, vicenda che in molti hanno trovato indelicata nei confronti del suo bambino (nato dalla sua precedente storia con Ariadna Romero).

L’ex compagna di Pierpaolo si è sfogata via social.

Pierpaolo Pretelli: lo sfogo di Ariadna Romero

In tanti hanno criticato Pierpaolo Pretelli per essersi recato a Domenica Live in compagnia del figlio Leonardo e soprattutto affrontando più volte il discorso della sua nuova relazione con Giulia Salemi. L’argomento è stato ritenuto da molti decisamente indelicato rispetto al figlio di Pierpaolo, ancora piccolo. La madre del bambino, Ariadna Romero, ha replicato alla vicenda via social e ha spiegato perché avrebbe acconsentito a lasciare che Pierpaolo portasse il piccolo allo studio tv:

“Leo ha due genitori.

Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui. (…) Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace. […] Scusate per questo sfogo, però mi tocca vedere delle cose che bisogna fare un respiro profondo”, ha scritto Ariadna via social.

Pierpaolo replicherà?