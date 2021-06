Pierpaolo Pretelli, la confessione sui genitori e Andrea Zelletta: “Addio definitivo”

Pierpaolo Pretelli ha confessato come starebbero oggi le cose tra Giulia Salemi e i suoi genitori e i retroscena del suo rapporto con Andrea Zelletta.

A diversi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e per la prima volta l’ex gieffino ha raccontato dettagli e retroscena della sua storia d’amore con l’influencer e i suoi genitori.

Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi e i genitori

Chi ha seguito l’inizio della storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella casa del GF Vip non può non ricordare la bufera scoppiata tra l’influencer italopersiana e i familiari dell’ex velino che – neanche troppo velatamente – avevano lasciato intendere di non gradire molto Giulia come sua nuova fidanzata. A distanza di mesi da quell’episodio sembra che la famiglia di Pierpaolo sia riuscita a superare il conflitto con Giulia Salemi e ad accettarla come membro ufficiale della famiglia.

A tal proposito Pierpaolo ha confessato che oggi la fidanzata e i suoi genitori avrebbero “buoni rapporti” mentre in riferimento a suo figlio Leo ha dichiarato: “Hanno un bellissimo feeling”.

Pierpaolo Pretelli: l’amicizia con Zelletta

Nella casa del GF Vip Pierpaolo Pretelli sembrava aver stretto uno splendido rapporto con Andrea Zelletta.I due erano diventati molto amici durante la loro permanenza nella casa del reality show ma poi, dopo l’addio al programma, il rapporto non sarebbe continuato.

A svelarlo è stato lo stesso Pierpaolo, che una volta terminato lo show è rientrato a Roma (mentre Zelletta vive a Milano con la neofidanzata Rosalinda Cannavò). “Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse” ha riferito Pierpaolo, per poi ammettere: “Capita che ci si perda“.

Pierpaolo Pretelli: la convivenza con Giulia

Per quanto riguarda Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli entrambi hanno ammesso che – pur procedendo a gonfie vele la loro storia d’amore – per il momento non avrebbero deciso se andare a convivere. L’ex velino vive a Roma, dove si distreggia tra i suoi impegni di lavoro e il figlio Leonardo (nato dall’amore naufragato per Ariadna Romero) mentre Giulia Salemi continua a coltivare i suoi impegni di lavoro a Milano. “Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà”, ha fatto sapere l’ex velino in merito alla sua presunta convivenza con Giulia Salemi. I due annunceranno presto la loro decisione di andare a convivere? In tanti tra i fan dei social sperano proprio di sì!