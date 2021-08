Pierpaolo Pretelli: le lacrime per la dedica di Giulia Salemi per il suo compleanno

Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime per la romantica dedica di Giulia Salemi per il suo 31esimo compleanno.

In occasione del 31esimo compleanno del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha scritto una tenera e romantica dedica all’ex velino.

Pierpaolo Pretelli: la dedica di Giulia Salemi

Il 31 luglio Pierpaolo Pretelli ha compiuti 31 anni. Per l’occasione la sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi, ha scritto per lui una tenera lettera e ha realizzato un video contenente alcuni dei momenti più belli da loro trascorsi insieme dopo la fine del GF Vip.

Pierpaolo si è commosso fino alle lacrime assistendo alla sorpresa della fidanzata, che sui social ha scritto: “La reazione di Pier al mio ultimo video, due babbi in lacrime…Capite perché io sono pazza di lui e lo amo così tanto?”. Nella sua lettera Giulia Salemi ha confessato alcuni dei motivi che l’hanno spinta a legarsi all’ex velino e che ancora oggi la spingono a restare insieme a lui. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele anche se per il momento non starebbero pensando alla convivenza.

“I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa.

[…] Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo”, ha scritto Giulia Salemi nella sua lettera dedicata a Pierpaolo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la storia d’amore

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sbocciata nella casa del GF Vip 5. Poco prima dell’ingresso dell’influencer l’ex velino aveva manifestato i suoi sentimenti per l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, anche lei concorrente del programma. Per settimane la storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi era stata avvolta da commenti e polemiche, e inizialmente i genitori dell’ex velino si erano espressi contro la sua storia con l’influencer schierandosi apertamente a favore di una storia tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e la famiglia

Oggi sembra che Giulia Salemi si sia perfettamente integrata nella famiglia di Pierpaolo e a quanto pare l’influencer avrebbe stretto un ottimo rapporto anche col figlio dell’ex velino, Leonardo, e con la sua ex compagna (madre del bambino), Ariadna Romero.