Pierpaolo Pretelli ha annunciato che prenderà parte al ritiro della Nazionale Cantanti.

Pierpaolo Pretelli ha annunciato che prenderà parte al ritiro della Nazionale Cantanti a Villafranca di Verona in vista della partita con la Nazionale New Dreams.

Pierpaolo Pretelli e la Nazionale Cantanti

Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip – dove ha conquistato l’amore di Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli ha annunciato una grossa novità via social: i prossimi giorni l’ex velino si unirà alla Nazionale Cantanti.

“Buongiorno a tutti io sto andando a Verona perchè sto per raggiungere la Nazionale Cantanti, staremo in ritiro per tre giorni. Vi aggiornerò su tutto quello che succede. Sono felice”, ha annunciato via social. Il 30 marzo la squadra si recherà a Verona per un allenamento, mentre il giorno seguente scenderà in campo con la Nazionale New Dreams. In tanti hanno fatto gli auguri a Pierpaolo per questo nuovo progetto e ovviamente i fan sono stati più felici che mai nell’apprendere la notizia.

A quanto pare tutto procederebbe liscio come l’olio anche dal punto di vista amoroso per l’ex velino, che oggi insieme a Giulia Salemi è più felice che mai. I due per il momento vivono il loro amore “a distanza” ma Pierpaolo ha affermato che sarebbe in progetto la convivenza. Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Giulia Salemi potrebbe aspettare un figlio insieme all’ex velino a causa di una loro foto ambigue circolata sui social.

La questione per il momento non ha ricevuto conferme né smentite dai due diretti interessati, e tra i fan in tanti non vedono l’ora di saperne di più.